Festival di Sanremo, la scaletta della seconda serata: apre Sangiovanni

di Marco Innocenti

Alla co-conduzione ci sarà l'attrice Lorena Cesarini. Fra gli ospiti non ci sarà Luca Argentero per un lutto familiare. Ci saranno invece Arisa e Malika Ayane

Dopo una prima serata da ascolti record, il palco dell'Ariston si prepara per la seconda serata del Festival di Sanremo, che vedrà in gara gli altri 13 cantanti. La direzione Rai ha reso nota la scaletta della serata con l'ordine d'uscita degli artisti: il primo a salire sul palco sarà Sangiovanni, poi toccherà a Giovannu Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka 7even e, a chiudere il gruppone, saranno Highsnob e Hu.

Accanto ad Amadeus, anche in questa seconda serata, ci sarà la co-conduttrice Lorena Cesarini, la giovane attrice divenuta popolare grazie alla serie Suburra. Non ci sarà invece Luca Argentero, rimasto a casa per un grave lutto familiare. Al suo posto le giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, per la presentazione della terza stagione della fiction "Amica Geniale". Ospiti anche Arisa e Malika Ayane che promuoveranno il contest per la scelta dell'inno per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sul palco di Costa Toscana, la nave ormeggiata davanti alla città per tutta la durata del Festival, si esibirà Ermal Meta, ospite del duo Rovazzi-Orietta Berti.