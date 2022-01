Festival di Sanremo, i Maneskin super ospiti della prima serata

di Marco Innocenti

Amadeus: "E' bastato un mio invito fatto col cuore per avere il loro sì". Damiano e Victoria: "Non vediamo l'ora di tornare: lì è iniziato tutto"

I Maneskin saranno fra i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato da Amadeus nel corso del Tg1. "Tornare all'Ariston sarà una grandissima emozione: lì è iniziato tutto questo - ha commentato Victoria in collegamento da Los Angeles - Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo: è stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità, tornare sarà davvero bello".

"Essere negli States una gran bella cosa - ha sottolineato Damiano - Ma non vediamo l'ora di tornare per fare le prove e rivedere tutta la crew di Sanremo". I Maneskin "conoscono l'affetto che io e tutto il pubblico abbiamo per loro: è bastato un mio invito fatto con il cuore per avere l'affetto loro e il loro sì a essere a Sanremo nella prima serata - ha detto Amadeus - Sono veramente forti e lo hanno dimostrato, stanno facendo un percorso perfetto: sono il gruppo più cercato, amato, desiderato e premiato del mondo. Li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono i super protagonisti della prima serata e non poteva essere altrimenti, perché molte delle cose importanti sono partite dall'Ariston. Li ringrazio per aver accettato l'invito a tornare".