Festival della Scienza, Cavo contro Salis: "Sindaca 'dissociata' da se stessa, serve chiarezza sull’estromissione delle Fondazioni"

Si accende lo scontro politico attorno al Festival della Scienza di Genova, alla vigilia dell’evento. A intervenire è l’onorevole Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale con Noi Moderati - Orgoglio Genova, che punta il dito contro la sindaca Silvia Salis, accusandola di "dissociazione" sulla controversa estromissione dal Festival delle Fondazioni Ansaldo e Leonardo.

Secondo Cavo, la prima cittadina genovese non può restare in silenzio su una vicenda che coinvolge realtà centrali per il tessuto culturale, scientifico e industriale della città. "La sindaca guida un’amministrazione partner di Fondazione Ansaldo – ha dichiarato – e oggi ha partecipato alla presentazione del Master in Nucleare NewGen promosso da Ansaldo, che fa parte della stessa fondazione estromessa dal Festival. La scorsa settimana, era presente all’evento di Fondazione Leonardo al Salone Nautico, anch’essa esclusa dalla manifestazione".

Le due fondazioni sono state escluse, secondo quanto denunciato da esponenti politici e istituzionali, a seguito delle pressioni di alcuni ricercatori e attivisti, critici nei confronti della presenza di enti legati all’industria bellica o nucleare. Cavo parla di "una posizione ideologica" imposta da gruppi pro-Palestina ("ProPal") e alimentata da "falsità", che avrebbe portato al passo indietro delle due fondazioni.

"Il Comune fa parte del consiglio di amministrazione del Festival – sottolinea Cavo – e la sindaca non può restare fuori da queste scelte. Deve dire chiaramente se condivide o condanna quanto è accaduto. I genovesi hanno il diritto di sapere da che parte sta".

Secondo la deputata, non è più sostenibile che la sindaca "presenzi alle fiaccolate e, al tempo stesso, partecipi agli eventi delle aziende finite nel mirino", senza mai esprimere una posizione ufficiale. "In un momento così complesso – conclude – serve responsabilità e coerenza. È il momento di abbassare i toni e assumersi le proprie responsabilità".

