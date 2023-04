Festa rinviata per il Napoli campione d'Italia, il club di via Tortona a Genova: "Aspettiamo la prossima"

Era tutto pronto per la festa scudetto del Napoli: sciarpe, magliette e pullman scoperto per arrivare pronti alla celebrazione di Piazza De Ferrari. La piazza principale di Genova sarebbe dovuta essere il luogo d'incontro dei tanti napoletani, residenti nel capoluogo ligure, per festeggiare il titolo di campioni d'Italia atteso da 33 anni.

Il Napoli Club Genova, di via Tortona nel quartiere di Marassi, aveva organizzatto tutto per il 3° scudetto degli Azzurri ma purtroppo i festeggiamenti sono stati rinviati, solamente di qualche giorno. Tra la squadra di Spalletti e il tricolore ci si è messo di mezzo la Salernitana di mister Paulo Sousa. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate con la squadra campana che è riuscita ad arginare gli uomini di Spalletti, nella ripresa la rete di Olivera ha illuso sino al pareggio di Dia, arrivato a 6 minuti dal triplice fischio.

Giovedì sera, alle 20:45, il secondo match point per i Partenopei che giocheranno contro l'Udinese alla "Dacia Arena". In caso di vittoria gli uomini di mister Spalletti saranno matematicamente campioni d'Italia: "Uno scudetto che manca da troppo tempo, oggi non è andata bene ma aspettiamo la prossima partita. Sicuramente lo scudetto sarà nostro quest'anno, anche se sono scaramantico e non voglio dirlo troppo forte. I ragazzi hanno fatto davvero cose straordinarie: dall'allenatore a tutta la squadra, passando per la dirigenza. Per noi che viviano fuori Napoli è una rivincita non solo calcistica ma su tutto. Vincendo il Napoli, vince il sud. Aspettiamo giovedì con ansia.", afferma il presidente del Napoli club Genova, Oreste Manzi.