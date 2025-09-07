Festa dei Patrioti alla Spezia: Donzellli: “Entusiasmo e temi concreti per l’economia e la vita di tutti i giorni”

La Spezia ha accolto con calore la Festa dei Patrioti di Fratelli d’Italia, che ha animato la passeggiata Morin con dibattiti, interventi e un forte contatto diretto con i cittadini. "Una bellissima accoglienzaa: questa festa porta entusiasmo ma affronta anche temi concreti, che riguardano la vita di tutti i giorni e l’economia del Paese", ha dichiarato l'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. La posizione sul porto ha favorito la partecipazione di molti spezzini, trasformando l’evento in una vera occasione d’incontro tra politica e società civile.

Riforme istituzionali e impegni entro la legislatura - Al centro degli interventi non sono mancate le riforme istituzionali, considerate fondamentali per il futuro dell’Italia.

Premierato, autonomia differenziata, giustizia e fisco - Donzelli: "Molte riforme sono già in corso e ci impegniamo a completarle tutte entro la fine della legislatura" , ha spiegato il deputato, sottolineando la volontà di Fratelli d’Italia di portare avanti un programma concreto e già avviato.

Sicurezza nazionale e sfida della cybersecurity - Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nazionale, con un’attenzione particolare alla cybersecurity. "Oggi siamo più vulnerabili rispetto al passato a causa dell’uso dei dati e delle nuove forme di conflitto. Gli investimenti in difesa non riguardano solo l’ambito militare ma la vita quotidiana dei cittadini». In questo contesto, la città di La Spezia è stata riconosciuta come porto strategico, rilevante non solo per la sicurezza nazionale ma anche per la cantieristica e lo sviluppo economico.

Politica e giustizia: la posizione di Fratelli d’Italia - Altro punto toccato riguarda il rapporto tra politica e magistratura. "Dobbiamo aiutare la giustizia a ritrovare la credibilità che aveva un tempo, liberandola dall’influenza politica", ha sottolineato il parlamentare eletto in Toscana nel 2022, criticando le derive correntizie e ribadendo la necessità di riforme che restituiscano autonomia e imparzialità al sistema giudiziario.

Gestione dei flussi migratori - La riflessione si è infine spostata sulla questione dei flussi migratori. "Non possiamo permettere che siano gli scafisti a decidere chi arriva in Italia o in Europa. Non fanno partire chi è più debole o disperato, ma chi paga di più", ha ribadito il rappresentante di Fratelli d’Italia, ponendo l’accento su una gestione più equa e sicura dei fenomeni migratori.

