Ferrovie, Talgo: ricavi per 270,1 milioni di euro nel primo semestre dell’anno

Talgo SA, azienda leader nella progettazione, produzione e manutenzione di treni leggeri ad alta velocità, ha registrato un fatturato di 270,1 milioni di euro nel primo semestre dell’anno. I ricavi sarebbero ammontati a 307,6 milioni di euro senza l’adeguamento per la potenziale riduzione di perimetro del progetto ICE L, contabilizzata come minor reddito nel periodo.

Il portafoglio ordini raggiunge il massimo storico di 4.967 milioni di euro grazie al nuovo contratto assegnato da Flixtrain per la produzione di un massimo di 65 unità, con un ordine iniziale fermo per 30 convogli Talgo 230 e la loro manutenzione per 15 anni. Considerando i progetti aggiudicati in attesa delle condizioni necessarie prima della loro formalizzazione, il portafoglio ordini ammonterebbe a oltre 7.000 milioni di euro.

I treni per DB (Germania) e DSB (Danimarca) sono già omologati e, nel caso del progetto per DB, la fase di accoglienza è già iniziata. La presentazione ufficiale del Talgo 230 si terrà a Berlino, il 17 ottobre, da parte di Deutsche Bahn (DB).

Entrambe le aziende sono attualmente in trattativa per ridurre la flotta di ICE L fornita da Talgo da 79 a 60 unità.

Le due parti prevedono di formalizzare questo nuovo ambito nei prossimi mesi attraverso un accordo transattivo completo, attualmente in fase di negoziazione, che regolerebbe la nuova quantità della flotta e includerebbe accordi riguardanti la manutenzione e la riprogrammazione delle consegne del progetto ICE L, tra gli altri.

Questa decisione e l’accordo per porre fine al procedimento giudiziario di Los Angeles hanno avuto un impatto negativo sull’EBITDA e sull’utile netto. Nel primo semestre del 2025, è stato registrato un EBITDA di -16,5 milioni di euro. Senza gli effetti negativi delle due questioni, l’EBITDA sarebbe stato positivo, fino a 23,4 milioni di euro.

Talgo sta modificando il suo azionariato e si prevede che un consorzio di investimento acquisirà il 29,8% della quota attualmente detenuta da Pegaso Transportation International.

Contestualmente, la società è impegnata, da un lato, nel rafforzamento patrimoniale con un aumento di capitale sottoscritto da SEPI e l’emissione di obbligazioni convertibili sottoscritte da SEPI e da altri investitori per un importo complessivo di 150 milioni di euro, e, dall’altro, in un processo di rafforzamento finanziario con la definizione di una nuova struttura di finanziamento di 650 milioni di euro con copertura CESCE e di una linea di credito di 120 milioni di euro, oltre a una linea di garanzie di 500 milioni di euro, anch’essa con copertura CESCE. Si prevede che tali operazioni saranno sottoposte all’Assemblea Generale degli Azionisti e successivamente formalizzate entro la fine dell’anno.

