Ferrovie: Renfe leader nella mobilità sostenibile in Spagna con riduzione storica emissioni e consumo energetico

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Renfe ribadisce la sua posizione di azienda di trasporto passeggeri e merci più efficiente dal punto di vista energetico in Spagna e di punto di riferimento nella mobilità sostenibile.

A questo proposito, negli ultimi due anni, l’azienda è riuscita a ridurre il consumo energetico unitario del 13% e la sua impronta di carbonio del 20%.

Nel 2024, il Gruppo Renfe ha ridotto le sue emissioni di gas serra a 3,79 grammi di CO₂ per unità di trasporto (passeggero o tonnellata di merce trasportata). Un valore fino a 35 volte inferiore a quello delle automobili, secondo i dati dell’Ufficio Spagnolo per i Cambiamenti Climatici.

Questo dato rappresenta il minimo storico di emissioni dell’azienda, con una riduzione dell’89% rispetto al 2005, anno in cui Renfe-Operadora ha iniziato a operare separatamente dal Gestore delle Infrastrutture Adif. Inoltre, questo dato supera significativamente l’obiettivo di riduzione del 55% rispetto al 2005 stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il 2030.

Questi dati posizionano Renfe come punto di riferimento nel settore dei trasporti e ne evidenziano il ruolo nella transizione verso una mobilità più pulita e responsabile. Attualmente, oltre il 90% dei chilometri percorsi dai treni Renfe è elettrico, alimentato al 100% da energia rinnovabile.

In questo modo, tutto il traffico elettrico passeggeri e merci è certificato “Carbon Neutral” da AENOR, garantendo ai clienti la totale assenza di emissioni di CO₂, sia dirette che indirette alla fonte, in conformità con gli standard PAS 2060 e GHG Protocol, standard internazionali per la verifica della neutralità carbonica.

La modernizzazione della flotta e la graduale sostituzione dei treni diesel con treni elettrici sono stati fattori chiave nella riduzione del consumo energetico. I nuovi modelli, abbinati a sistemi di guida efficienti, consentono di ottimizzare il consumo energetico a ogni viaggio.

Grazie all’applicazione di queste tecniche da parte dei 5.200 macchinisti di Renfe, il consumo energetico è stato ridotto del 30%, mentre l’utilizzo della frenata rigenerativa consente di recuperare e reimmettere in rete fino al 40% dell’energia utilizzata nei servizi pendolari.

Renfe ha inoltre avviato diverse iniziative per ridurre il consumo energetico e promuovere la sostenibilità nei settori della manutenzione e del trasporto merci. Tra queste, l’installazione di pannelli fotovoltaici in 14 basi di manutenzione per l’autoconsumo di energia elettrica. Nel settore del trasporto merci, Renfe ha incorporato 12 locomotive elettriche ad alta potenza per operare sullo scartamento iberico.

