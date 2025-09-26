Ferrovie, Genova-Milano: riaperto sui due binari il tratto Voghera-Pavia, lavori ponte Po conclusi

Da lunedì 29 settembre tornano pienamente operativi entrambi i binari della tratta ferroviaria tra Voghera e Pavia, dopo settimane di interventi che avevano comportato interruzioni parziali e totali della circolazione. I lavori, condotti da Rete Ferroviaria Italiana, si sono concentrati sul ponte che attraversa il fiume Po, con l'obiettivo di potenziare l'infrastruttura in vista della futura velocizzazione della linea Milano-Genova.

Intervento completato, ponte più sicuro - Con il completamento della terza fase del cantiere, il ponte ha ora una capacità maggiore di sopportare carichi ferroviari e stradali, condizione necessaria per consentire l’aumento della velocità dei treni su questa direttrice strategica del Nord Italia. L’intervento rientra in un progetto più ampio di ammodernamento dell’asse ferroviario che collega Milano a Genova, volto a ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la regolarità del servizio.

Altri lavori previsti nel 2026 - Durante questa fase operativa sono stati coinvolti circa 50 tecnici, tra personale di RFI e imprese appaltatrici, al lavoro senza sosta giorno e notte per rispettare la tabella di marcia. Le operazioni proseguiranno nei prossimi mesi, ma solo durante le ore notturne, così da non influenzare ulteriormente la circolazione ferroviaria. Una nuova interruzione, già pianificata, è prevista per l’estate del 2026. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 55 milioni di euro, finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.