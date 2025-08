Ferrovie: altri disagi in vista sulla Genova-Acqui Terme

Mentre proseguono i lavori che hanno dirottato la linea ferroviaria Genova-Milano su Piacenza — situazione che dovrebbe risolversi il 29 agosto — si aggiunge un nuovo fronte critico per i trasporti liguri: è iniziata infatti una chiusura totale della linea Genova-Acqui Terme via Ovada, che resterà interrotta fino alla fine del mese.

Dal 3 agosto e per tutta la durata dell’intervento infrastrutturale, l’intero traffico ferroviario passeggeri tra Genova e Acqui sarà sostituito da autobus. I convogli saranno completamente sospesi, e gli utenti del Basso Piemonte dovranno affidarsi al trasporto su gomma per raggiungere la Liguria. I bus previsti, però, non effettueranno fermate in tutte le stazioni intermedie: sono escluse dal servizio le fermate di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. Per Rossiglione è stato attivato un servizio dedicato.

Per cercare di limitare i disagi, sono stati programmati due percorsi: uno su viabilità ordinaria, per coprire più fermate, e uno via autostrada A26, pensato per garantire maggiore rapidità negli orari di punta.

Anche altre linee liguri saranno interessate da variazioni e sostituzioni nelle prossime settimane. La Genova-Sestri Levante e la Ventimiglia-Savona hanno già subito modifiche nei giorni scorsi e vedranno nuovi cambiamenti nei collegamenti tra il 28 e il 31 agosto. Disagi anche sulla linea Genova-Arquata-Novi, dove fino alla fine del mese è previsto un servizio di bus sostitutivi.

L’interruzione della Genova-Milano, causata da problemi infrastrutturali sul ponte ferroviario sul Po, aveva inizialmente creato confusione tra i viaggiatori, ma la situazione si è nel frattempo stabilizzata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.