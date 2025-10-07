Ferrovia Val Venosta: al via la fase finale dell’elettrificazione. Dal 26 ottobre servizio sospeso tra Merano e Malles

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la qualità del trasporto pubblico in Alto Adige, entra nella sua fase conclusiva il progetto di elettrificazione della Ferrovia della Val Venosta. Per consentire l’esecuzione dei lavori tecnici necessari, sarà sospeso temporaneamente il servizio ferroviario sulla tratta Merano–Malles a partire da domenica 26 ottobre 2025, presumibilmente fino a fine marzo 2026.

Durante questo periodo saranno completati interventi fondamentali, tra cui la rimozione del vecchio sistema di segnalamento, l’installazione della nuova linea elettrica aerea, l’introduzione e il collaudo del moderno sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ETCS (European Train Control System). Inoltre, avverranno sviluppi infrastrutturali dei marciapiedi e della rimessa a Malles e verrà adeguato il tracciato ferroviario a Silandro.

Si muove così un passo decisivo verso un trasporto ferroviario più moderno, sicuro ed ecologico, come sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider: “Mai nella storia dell’Alto Adige si è investito così tanto nella ferrovia come oggi. L’elettrificazione della ferrovia della Val Venosta è uno dei nostri progetti più importanti per potenziare ulteriormente la ferrovia come spina dorsale del trasporto pubblico locale”.

