Ferrero si allontana dalla Ternana, in alto mare il "derby" del 18 agosto con la Sampdoria

Sfumata la possibilità di prendere il Perugia, Massimo Ferrero sembra allontanarsi anche dalla Ternana. Il suo amico Nicola Guida, impegnato a rilevare la società rossoverde da Stefano Bandecchi, contava su di lui per trovare soci e investitori, a rafforzare l'azionariato. Ma Ferrero non sarebbe riuscito a mantenere le promesse, scrive nel tardo pomeriggio il sito umbriaon, per non parlare delle allarmate proteste dei tifosi; e così Guida sarebbe orientato a dotarsi di un altro consulente e sostenitore, ovvero Simone Giacomini, ex proprietario della Triestina e titolare di "Stardust", una società specializzata nella ricerca e valorizzazione di influencer.

In passato accostato al Lecce e al Pescara, protagonista di un tentativo di acquisto del Palermo, vistasi sfilare la Sampdoria dal blitz Radrizzani-Manfredi tramite prestito obbligazionario, Ferrero adesso potrebbe orientarsi altrove per appagare il desiderio di restare nel calcio. Desiderio che dovrà peraltro, dato il profilo e il curriculum del Viperetta, fare i conti con le regole federali, in particolare l'articolo 20 delle Noif.

Curiose le manovre in Umbria di Ferrero. Il 13 giugno si era presentato a Perugia, dove il presidente del club locale Santopadre vuole cedere dopo la retrocessione, visitando lo stadio Curi e girando un video dicendo "Una rosa e l'amore si posa, viva Perugia!". Ma i tifosi biancorossi si erano già preparati a fare le barricate, in particolare una delegazione del gruppo "Ingrifati" lo aveva accolto al campo sportivo in modo molto rude.

Così Ferrero aveva immediatamamente svoltato verso Terni, dove Stefano Bandecchi, eletto sindaco, metteva in vendita il club. Si presentava a fianco dell'imprenditore del commercio farmaceutico Nicola Guida, che aveva a suo fianco proprio il Viperetta, appena estromesso dal ponte di comando della Sampdoria.

Ferrero ha visitato Terni, è andato in sede, ha rilasciato interviste definendosi "operaio del calcio", più altre vaghe affermazioni del suo ormai risaputo repertorio. La piazza era in subbuglio, ma era lo stesso Bandecchi a garantire per lui, dicendo "Ha portato due volte la Sampdoria in Europa". Ma a Terni conoscono bene la Sampdoria e sapevano che non era vero. Come che sia, il tentativo di Ferrero pare fallito, il che priverebbe di pepe la partita inaugurale del torneo di B, il 18 agosto al Liberati fra Ternana e Sampdoria.