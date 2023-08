Ferrero, il neopresidente Guida lo "scarica" dalla Ternana: "Avete visto cosa è successo alla Sampdoria?"

Nicola Guida, neoproprietario della Ternana, nella trattativa con il predecessore Stefano Bandecchi si era valso di un "facilitatore" come Massimo Ferrero, appena estromesso dalla guida della Sampdoria e pochi giorni prima protagonista di un tentativo di acquisto dell'altro club umbro, il Perugia. Ferrero si era visto spesso a Terni, aveva firmato con Guida un contratto di consulenza, tanto che molti in città e altrove pensavano che il vero presidente sarebbe stato lui, ma adesso lo stesso Guida chiarisce la separazione della sua strada da quella del Viperetta, dopo aver disdetto prima della chiusura il controverso contratto.

"Grazie a Ferrero - dice a TAG24 - ho deciso di lanciarmi nel mondo del calcio e nella Ternana. L’ho conosciuto grazie all’avvocato che abbiamo in comune che ha fatto da tramite. Ferrero mi ha introdotto nel mondo Unicusano, poi è nato il rapporto di collaborazione ma non è andato avanti. Essendo un esperto di calcio, Ferrero conosceva tutti, in quel periodo ci siamo sentiti spesso, nei primi giorni è venuto anche a Terni, l’hanno visto tutti. Doveva venire per fare una super-consulenza e darci una mano, poi però ho cambiato idea e gli ho comunicato che non era più necessaria questa collaborazione".

Al pari di quelli perugini, e ancor prima di quelli palermitani, i tifosi rossoverdi erano insorti con striscioni, prese di posizione social e altre manifestazioni di sgradimento. Ai sampdoriani non era stato possibile, quando lo avevano visto e sentito per la prima volta lo avevano già in casa come presidente. A Terni l'ambiente ha invece avuto modo di organizzarsi e Guida ha dovuto rinunciare ad avere Ferrero al suo fianco. "Perché? Per diversi motivi, tra i quali le vicende giudiziarie, avete visto anche le perquisizioni che ci sono state di recente alla Sampdoria? Poi non lo nego anche per le pressioni che c’erano da parte dei tifosi… E comunque avevamo differenze di vedute, vorrei anche sottolineare che la squadra l’ho comprata io e vorrei decidere io da chi farmi supportare in questa nuova attività e avventura. Ferrero conosce bene il mondo del calcio, ma il discorso tra me e lui è finito lì, dopo pochissimi giorni».

Guida si è tirato indietro appena in tempo. "C’era un contratto di consulenza tecnica che è stata disdetto dopo pochi giorni e prima del closing del 24 luglio. Il contratto sarebbe dovuto partire nel momento dell’acquisizione della Ternana calcio, invece è stato disdetto prima della chiusura della trattativa per l’acquisizione della società, così l’accordo cessava di entrare in essere. A Ferrero - conclude - è stato comunicato che non ero interessato alla collaborazione".