Ferrero, clamoroso in Umbria: dopo il flop col Perugia, ora punta alla Ternana

La Ternana cambia proprietà e il nome di Massimo Ferrero, che un paio di settimane fa era stato visto a Perugia e accreditato di un interesse per la società biancorossa appena retrocessa in C. Oggi il Viperetta viene invece accostato all'altra società umbra, la Ternana che Stefano Bandecchi cede in quando appena eletto sindaco. Il nuovo proprietario sarà l'imprenditore farmaceutico Nicola Guida, patron di Pharmaguida, e al suo fianco potrebbe ricomparire come dirigente, le voci vanno dalla carica di direttore generale a quella di amministratore delegato, l'ex proprietario della Sampdoria, a lui legato da una vecchia amicizia.



Guida e Ferrero, nella giornata di martedì, avrebbero visitato la sede dell'università Niccolò Cusano insieme con Stefano Ranucci, vicepresidente dell'ateneo, e l'avvocato Pieremilio Sammarco. La notizia era comparsa su un attendibile sito di notizie, ma la pagina è stata successivamente rimossa: l'indiscrezione si era comunque ormai diffusa fra i tifosi delle Fere, destando prevedibili commenti. Non resta che aspettare il 15 luglio, data della chiusura ufficiale della trattativa, per scoprire se davvero Ferrero potrà trovarsi la Sampdoria come avversaria nel prossimo torneo di B.