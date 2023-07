Ferrero: blitz segreto nella sede della Ternana, ma i tifosi lo scoprono e lo contestano

Blitz di Massimo Ferrero nella sede della Ternana. L'ex presidente della Sampdoria, dopo l'infruttuoso tentativo di prendere il Perugia (con tanto di filastrocca sulla rosa, "Una rosa e l'amore si posa, evviva Perugia" e su "Perugia è la Meryl Streep dell'Umbria" a beneficio delle telecamere locali e rude faccia a faccia coi tifosi fuori dal Curi) ha virato sulla rivale storica dei grifoni umbri.

E a Terni pare che il Viperetta, malgrado quanto combinato a Genova, si sia visto spalancare le porte. L'ex patron Bandecchi, oggi sindaco, gli ha attribuito addirittura due qualificazioni europee ottenute per la Sampdoria, in realtà una appena e ottenuta solo per l'inidoneità del Genoa privo di licenza Uefa. L'attuale numero uno Nicola Guida, suo amico e condivisore di consulenti specifici, sembra volerlo a tutti i costi al suo fianco e se n'è avuta riprova stamattina.

Ferrero, scrive l'edizione umbra del Messaggero, è arrivato in sede, in via della Bardesca, dove ad attenderlo c'era Guida, uscendone da solo per poi rientrare, tre quarti d'ora dopo, in compagnia dell'ex arbitro internazionale Paolo Tagliavento, oggi amministratore unico del club rossoverde. Ma nel frattempo erano arrivati alcuni tifosi, che lo hanno platealmente invitato ad andare via da Terni. Lo ha fatto in effetti attorno all'ora di pranzo, con un accorgimento da "una vita da cinema": l'auto del Viperetta, condotta dal suo autista e con i vetri oscurati, è uscita per prima ma vuota.

Mentre tifosi, giornalisti e videoperatori rincorrevano il veicolo, subito dopo è uscita un'altra vettura, un Suv con a bordo Ferrero, che si è diretto verso la rotatoria tra viale Curio Dentato e via Eugenio Chiesa, percorrendo tra l'altro contromano un breve tratto a senso unico per dirigersi verso la stazione. La saga prosegue. I tifosi della Ternana, che avevano appeso uno striscione sotto la sede nottetempo, aspettano, sempre più perplessi.