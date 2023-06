Ferrero: blitz a Perugia per l'acquisto della società, ma è subito contestazione

Massimo Ferrero, in uscita dalla Sampdoria, viene individuato a pranzo a Perugia, in un rinomato locale del centro. Le voci su un suo interesse all'acquisto della società umbra, appena retrocessa in C1, prendono così consistenza. Secondo Umbria TV, la testata che ha individuato il Viperetta e che ha pubblicato la foto della sua sosta a tavola, il blitz in città ha compreso anche una visita alle strutture del Perugia Calcio.

Ma nei pressi dello stadio Curi l'accoglienza non è stata entusiastica: un tifoso lo ha apostrofato "Abbiamo già dei problemi a Perugia, già stamo sulla padella", e alla domanda "Che vor di'" il sostenitore ha replicato "Qui non siamo a Genova, abbiamo già i nostri di problemi".



L'attuale presidente Santopadre, nei giorni scorsi, ha fissato attorno ai 7 milioni il valore del club, posizioni finanziarie a parte. Si tratterà di capire se e come Ferrero vorrà e potrà entrare in prima persona nel Perugia.