Fermo pesca, la Liguria chiede una riunione urgente della Commissione Politiche Agricole

Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Pesca, ha richiesto la convocazione urgente della Commissione Politiche Agricole (CPA) per discutere delle criticità legate al nuovo fermo pesca straordinario imposto per tutto il mese di novembre.





La misura, che interessa le imbarcazioni a strascico su tutto il versante tirrenico, dalla Liguria fino alla Sicilia, sta provocando forti preoccupazioni tra gli operatori del settore. “Ho scritto ai coordinatori della Commissione e agli assessori competenti delle Regioni costiere – spiega Piana – perché questo fermo aggiuntivo sta mettendo in seria difficoltà un comparto già provato da mesi di incertezza normativa e di riduzione delle giornate di attività”.





Il vicepresidente sottolinea la necessità di affrontare “con la massima urgenza” le conseguenze del provvedimento e di avviare un confronto sulle nuove regole di gestione introdotte dal regolamento europeo West Med, che, secondo Piana, “rischiano di avere pesanti ripercussioni anche su altri sistemi di pesca”.





“Chiederò che la Commissione si riunisca nei prossimi giorni – aggiunge – per definire misure compensative immediate e per elaborare forme di gestione più stabili e programmabili. Occorre ripensare il sistema – conclude – tutelando le risorse marine ma anche la sopravvivenza economica e sociale di un comparto fondamentale per i nostri territori costieri.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.