Femminicidio di Quinto, i funerali di Alice Scagni: presenti il marito e il bimbo

di Giorgia Fabiocchi

Alla chiesa della Consolazione di via XX Settembre in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto alla 34enne uccisa dal fratello

Il giorno dei funerali di Alice Scagni, la 34enne uccisa la sera del primo maggio dal fratello Alberto, fermato poche ore dopo con addosso il coltello e i vestiti macchiati di sangue. Alla chiesa della Consolazione di via XX Settembre, in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto alla giovane donna. In prima fila il marito e il figlio di soli un anno e quattro mesi.

La famiglia si Alice ha scelto la chiesa di via XX Settembre perchè devota a Santa Rita alla cui figura è dedicato il quarto altare. Nessuna omelia da parte del parroco ma solo la lettura di un pezzo dell'enciclica di Papa Giovanni Dives in Misericordia pubblicata il 30 novembre 1980.

Oggi è il giorno del silenzio e del ricordo, ma nel frattempo proseguono le indagini della procura per fare chiarezza sulle precedenti richieste d'aiuto dei genitori di Alice e Alberto. Per questo il procuratore Francesco Pinto e il sostituto procuratore Paola Crispo hanno aperto un fascicolo contro ignoti per i possibili reati di omissione d'atti d'ufficio e omissione di denuncia. Per capire se la morte di Alice poteva essere evitata nei prossimi giorni verranno ascoltati gli operatori e le forze dell'ordine a cui i genitori si sono rivolti.

La mamma di Alice, Antonella Zarri, come raccontato ai microfoni di Telenord, aveva più volte chiesto aiuto, anche il giorno stesso dell'omicidio, ma le era stato risposto che "era il primo maggio, un giorno di festa". Sarà proprio su queste richieste che la procura procederà, per capire se il grido d'allarme dei genitori di Alice sia stato effettivamente inascoltato.

* notizia in aggiornamento