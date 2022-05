Femminicidio Quinto, il Procuratore Pinto: "Su Scagni nessuna segnalazione precedente"

di Tiziana Cairati

"Le sale operative sono molto attrezzate anche con riferimento al ricorso alla banca dati per vedere se i soggetti segnalati sono stati già oggetto di precedenti situazioni critiche"

“Le sale operative sono molto attrezzate anche con riferimento al ricorso alla banca dati per vedere se i soggetti segnalati sono stati già oggetto di precedenti situazioni critiche e nel caso di specie devo dire questo è un dato già acquisito. Il soggetto non aveva nessun tipo diciamo di segnalazione precedente all'autorità giudiziaria e le uniche cose che risultavano, io ho fatto immediatamente un controllo la mattina che si sono verificate le cose, risultava soltanto un precedente per guida in stato di ebbrezza. Quindi non c'era nessun tipo di avvisaglia diciamo documentata dal punto di vista della pericolosità di questo soggetto”, a dirlo è Francesco Pinto, procuratore facente funzioni di Genova, su Radio 24 nel programma 24 Mattino, il femminicidio di Alice Scagni da parte del fratello.



Pochi giornin fa la madre dei due fratelli, Antonella Zarri, aveva lanciato durissime accuse alle istituzioni ("Per settimane abbiamo chiesto aiuto a 112 e salute mentale, nessuno ci ha ascoltato").