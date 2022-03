Federclubs: "Con la Juve ci aspettiamo una grande Sampdoria"

di Redazione

I tifosi archiviano la sconfitta di Udine e chiamano tutti al massimo impegno in vista della gara con i bianconeri di sabato alle ore 18

L'amarezza per la sconfitta con l'Udinese, per il modo in cui è maturata, c'è ancora. Ma in casa Sampdoria è l'ora di voltare pagina. A farlo per prima ci pensa la Federclubs, con un comunicato che ha tutta l'aria di una mobilitazione in vista della prossima partita con la Juventus.

«Sabato, ore 18: ci aspettiamo una reazione dai nostri ragazzi, una risposta sul campo, una risposta fatta di carattere e orgoglio. La difficoltà della sfida sia un incentivo in più a voltare pagina dopo le ultime due stucchevoli prestazioni. Marassi sta tornando ad essere la nostra arma in più: continuiamo a fare la nostra parte, ad essere la spinta in più nei momenti difficili, torniamo a vivere lo stadio, dal vivo. Noi ci saremo».