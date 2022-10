Fedepiloti, Roberto Bunicci nuovo presidente

Il comandante Roberto Bunicci, capo pilota della Corporazione Piloti del porto di Ravenna e già vicepresidente in carica, è il nuovo presidente della Federazione Italiana Piloti dei Porti. La nomina del nuovo presidente, che subentra al comandante Leo Morolla dimessosi dall’incarico la scorsa settimana, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo di Fedepiloti. In sostituzione di Roberto Bunicci nel ruolo di vicepresidente, il Consiglio Direttivo ha nominato il comandante Fabio Pagano, pilota della Corporazione Piloti del porto di Livorno.

Queste le dichiarazioni del neo Presidente di Fedepiloti: “Mi assumo l’onore e l’onere di rappresentare la categoria dei Piloti della quale faccio parte dal 1997, con l’assunzione nel Corpo Piloti Ravenna, che è stata per me una formidabile palestra di attività di pilotaggio di ogni tipologia di navi, nell’unico vero porto canale d’Italia. Porto che attualmente è in massimo fermento per l’avvio dei grossi lavori HUB portuale, del nuovo terminal crociere e del nascente impianto offshore GNL, che riceverà le metaniere in sostituzione del gas Russo. Prima di allora ho svolto la carriera nella Marina mercantile Italiana, raggiungendo il grado di Comandante. Conosco bene il valore del pilotaggio in tutti i porti del mondo ed in special modo d’Italia, laddove riescono a coniugare sicurezza ed operatività, per la quale a mio avviso, accrescendo la prima si riflette sulla seconda. Non per caso i porti più efficienti sono anche i più sicuri, e viceversa. Gli indici di incidentalità in Italia, sono fra i più bassi e il servizio risponde ad una logica di economicità intrinseca e verificata”.

“La Federazione Italiana piloti dei porti, vanta 75 anni di gloriosa storia di rappresentanza ed è un unicum di esperienze e di supporto alle Corporazioni dalle

maggiori alle minori, di ogni angolo d’Italia anche per problemi, che potrebbero apparire di secondo ordine. La mia funzione sarà accompagnata dalla figura di un pilota dedicato ad assistere il Direttore Di Fazio nel lavoro quotidiano, presso gli uffici Romani di Trastevere” conclude Bunicci