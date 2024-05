Fagioli in Nazionale, Flachi: "Ha preso per il c... gli italiani e lo hanno convocato, io per aver fatto male a me stesso 12 anni di squalifica"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"A me, per avere fatto del male solo a me stesso, hanno dato 12 anni di squalifica e per 10 anni non ho potuto mettere piede in uno stadio. Niccolò Fagioli, che ha preso per il culo gli italiani, è stato convocato in Nazionale a scapito di giocatori che sul campo hanno fatto a meno di lui. Il mio caso e il suo non sono paragonabili, entrambi, io per primo, non siamo degli esempi, ma lui ha preso per il culo i tifosi".

Lo ha detto Francesco Flachi al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, di cui è opinionista. L'ex attaccante della Sampdoria (ma anche di Fiorentina, Bari, Ancona, Empoli e Brescia), di cui è il terzo cannoniere della storia dietro a Mancini e Vialli, era stato squalificato 12 anni per uso di cocaina.

