Festa della Lega a Pontida, Rixi: "Onda ligure protagonista"

“Un’onda ligure ha travolto Pontida! Con oltre 500 militanti e sostenitori arrivati da ogni provincia, la nostra regione ha portato energia, passione e orgoglio al più grande appuntamento dell’anno per la Lega. Decine di auto private e numerosi pullman partiti da Imperia, Savona, Genova e La Spezia hanno dato vita a una carovana straordinaria, segno tangibile di quanto crediamo e investiamo nel progetto politico della Lega e del suo futuro. La Liguria ha dimostrato di essere unita, compatta e protagonista, portando la voce dei territori e l’orgoglio di una comunità che guarda avanti con entusiasmo e determinazione.” - Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.