Expo Valpolcevera con un plastico ferroviario su Pontedecimo da guinness dei primati
di Gilberto Volpara
Edizione 2025 dell'Expo Valpolcevera caratterizzata da street food in tutte le giornate, da un venerdì di musica Anni '90 in piazza Arimondi, un sabato sera nel segno della moda con un ricordo speciale di Piero Oliva e la domenica pomeriggio il tradizionale corteo storico in strada assieme alla maxi torta dei Genuati. Tutto intorno le mostre del Circolo Culturale la Via del Sale, curiosità e intrattenimento.
Tuttavia, dopo un valzer di effimere collocazioni logistiche, la novità giunge dal magazzino dei frati. Qui ha trovato casa il maestoso plastico ferroviario in scala realizzato da Piero Bella con relativa riproduzione d’epoca di Pontedecimo. Numeri impressionanti: 28 metri di binari su due linee, un valore stimato intorno a 100 mila euro, 5 anni di lavoro per 8 ore al giorno. In sottofondo, le note di Mike fC dedicate alla delegazione d’alta Valpolcevera e i rintocchi delle campane.
Tutto visibile al pubblico e meta originale per le scolaresche: "A breve, il capolavoro sarà impreziosito dall’attigua mostra sull’Africa ideata dai religiosi. Peraltro, nel convento, grande festa d’inizio ottobre per il ritorno di due dipinti post restauro. Uno di questi pareva attribuito allo Strozzi, invece, dovrebbe essere legato al De Ferrari” spiegano a Pontedecimo.
