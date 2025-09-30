Expo Ferroviaria 2025: tecnologia e sostenibilità ridisegnano il futuro della mobilità

Con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini, si è aperta ufficialmente la 12ª edizione di EXPO Ferroviaria 2025, la fiera internazionale biennale dedicata alle tecnologie, ai prodotti e ai sistemi ferroviari, ospitata nei padiglioni 9 e 11 di Fiera Milano Rho fino al 2 ottobre.

La cerimonia di apertura è stata introdotta dai saluti istituzionali dell’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Franco Lucente e dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi. Hanno poi preso la parola Andrea Severini (AD Trenord), Maurizio Bufalini (DG TELT), Michele Viale (Presidente ANIE Assifer) e Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia), che hanno discusso le prospettive del comparto ferroviario a livello locale, nazionale e internazionale. Al centro del confronto i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e della sicurezza, leve decisive per lo sviluppo competitivo e la transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale.

Nell’anniversario dei 200 anni della ferrovia, l’incontro è stata anche l’occasione per avviare una riflessione condivisa su una progettualità di medio periodo, capace di orientare investimenti, politiche industriali e iniziative di innovazione verso un modello ferroviario più integrato, resiliente e sostenibile.

Secondo i dati ANIE ASSIFER 2024, l’industria ferroviaria italiana vale oggi 7,1 miliardi di euro di fatturato, impiega oltre 22.400 addetti e registra esportazioni per 1,5 miliardi. Numeri che testimoniano la centralità del comparto, sostenuto anche dagli investimenti legati al PNRR e capace di collocarsi tra i leader internazionali nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il trasporto ferroviario ed elettrificato.

EXPO Ferroviaria, organizzata da RX,è fortemente sostenuta da tutto il settore industriale che vede nell’evento milanese un importante appuntamento in cui fare il punto sulle nuove tecnologie e le innovazioni, sugli investimenti, sulle richieste della politica e sul futuro del trasporto merci e passeggeri. PerArianna Rossini – Event Director RX Global: “L’edizione 2025 conferma la crescita e il dinamismo del settore con un padiglione in più, il ritorno dell’Area Esterna e nuove aree dedicate a innovazione e contaminazioni tra settori. Tra le novità spiccano l’Aerospace Technology Hub, l’area Tunneling, l’Innovation Hub e la piattaforma digitale EF Connect, la piattaforma di matchmaking online che facilita il networking. In RX crediamo che il valore delle fiere stia nella capacità di generare relazioni e opportunità concrete: EXPO Ferroviaria ne è l’esempio, perché non si limita a presentare innovazioni, ma crea lo spazio dove queste innovazioni diventano business”.

Con oltre 290 espositori provenienti da 16 paesi, EXPO Ferroviaria accoglie grandi nomi del settore come ABB, Alstom, Hitachi Rail, Knorr-BremseRail System Italia, Lucchini RS, MER MEC, Plasser&Theurer, Progress RailSignaling, Salcef Group, Stadler Rail, Vossloh Sistemi, Wabtec e ZF Italia, oltre a circa 100 nuovi espositori, tra cui CAF, Fermerci, Škoda Group, SNCF Voyages Italia, Tratos Cavi e ĐuroĐaković Special Vehicles.

Elemento distintivo di questa edizione è il ritorno dell’Area Esterna Fiorenza Trenord, dove vengono presentati i più recenti sviluppi nel materiale rotabile. Qui FS Logistix (Gruppo FS Italiane) espone un carro dotato di tecnologia DAC – Digital AutomaticCoupling, che permette l’accoppiamento automatico dei carri. Sempre nell’area esterna, Sitav(Società Italiana Treni Alta Velocità) mostra il prototipo di locomotore a idrogeno, sviluppato con l’Università di Genova, pensato per manovre e operazioni di ultimo miglio.Alstom invece presenta il nuovo treno Coradia Stream™ per Trenitalia.

Nel padiglione 11, Stadler presenta invece TREEN, il treno a batteria destinato a FAL (Ferrovie Appulo Lucane): oltre 36 metri di lunghezza, carrozze in lega di alluminio, capacità di circa 180 passeggeri e una batteria da 636 kWh in grado di coprire l’intera tratta Altamura–Matera senza ricariche intermedie.

L’offerta espositiva comprende anche spazi tematici come l’Innovation Hub, dedicato a start-up e PMI con soluzioni all’avanguardia per la mobilità del futuro, e due aree di forte richiamo internazionale: l’Aerospace Technology Hub e l’Area Tunneling, realizzata con TELT e la SIG, dove sono protagoniste le tecnologie più avanzate per il settore delle grandi infrastrutture sotterranee.

