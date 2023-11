Ex Ilva, Usb: "Governo svende futuro ad Arcelor Mittal, ci sarà mobilitazione nazionale"

"Dall'odierna assemblea dei soci non ci aspettiamo nulla di buono, anzi tutto il male possibile. Il Governo si subordina alla multinazionale, e di fatto sarà l'assemblea dei soci a decidere del futuro industriale di questo paese: un fatto nuovo e inaccettabile, anche a fronte del fatto che nulla è dato sapere del memorandum' sottoscritto dal ministro Fitto, non sappiamo nulla su un eventuale piano industriale". Lo hanno affermato Francesco Rizzo e Sasha Colautti dell'esecutivo nazionale (responsabile Industria) dell'Usb in una conferenza stampa convocata nel giorno dell'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia, che affronta la situazione finanziaria.

"Va sottolineato ancora una volta - hanno aggiunto - che questa è una vicenda nazionale: Taranto, Genova, tutti gli stabilimenti coinvolti. Il Governo sta decidendo di svendere il futuro del paese. Lo stanno spegnendo volontariamente. E' per questo che l'Unione sindacale di base sta organizzando a Taranto una manifestazione nazionale, che sia punto di incontro non solo per i lavoratori, ma per la comunità tutta".

L'organizzazione sindacale in seguito comunicherà, hanno precisato Rizzo e Colautti, "una serie di ulteriori iniziative in considerazione della vasta e variegata platea di lavoratori coinvolti e delle 15mila famiglie in ballo: ai diretti in una situazione di estrema precarietà, si aggiungono gli ex Ilva in As, in cassa integrazione ormai da cinque anni, la cui situazione potrebbe precipitare con il perfezionamento dell'accordo così come lo stanno immaginando. Poi c'è la grande vertenza sull'appalto con le aziende che, ormai terrorizzate, non denunciano i mancati pagamenti e sono costrette ad accettare il ricatto per il timore di finire in black list e non lavorare più per il gruppo".