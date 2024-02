Ex Ilva, Urso: "Ingresso soci privati entro il 2024"

"In un clima in cui le forze sociali, politiche, sindacali e produttive sono impegnate in maniera coesa, sarà più facile creare le condizioni perché gli investitori privati, con procedure di pubblica evidenza, possano acquisire gli impianti. Questo accadrà entro quest'anno". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'ex Ilva. "In questi giorni ci sono state già più proposte di importanti multinazionali straniere. Non c'è un confine né tra italiani e stranieri né tra europei ed extraeuropei", ha spiegato Urso.

"Domani sarò a Copenaghen - ha aggiunto Urso - dove incontrerò anche il vicepresidente della Commissione Ue, Vestager, perché dobbiamo essere autorizzati al prestito ponte da 320 milioni, che deve essere restituito, per non essere sottoposti al vincolo degli aiuti di Stato. Dobbiamo quindi documentare la possibilità che sia restituito e, per fare questo, l'impianto deve essere rilanciato".