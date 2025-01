Ex Ilva di Cornigliano, Bucci: “Accordo di programma superato, va rivisto. In attesa del nuovo acquirente”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il futuro dell’ex Ilva di Cornigliano è al centro dell’attenzione. Il presidente di regione Liguria Marco Bucci spinge per un nuovo piano che garantisca occupazione, sviluppo industriale e sostenibilità ambientale, attendendo il coinvolgimento del Ministero.

Filiera industriale – Durante la commemorazione di Guido Rossa, Bucci ha sottolineato il valore strategico della filiera industriale ligure, che comprende realtà come Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, l’ex Ilva e i cantieri navali. “Si tratta di una forza enorme sul territorio, che deve essere mantenuta e rafforzata”, ha dichiarato.

Manifestazioni di interesse – Commentando le dieci offerte per l’acquisto dell’ex Ilva, Bucci ha dichiarato di non aver ancora visionato i dettagli ma di essere fiducioso: “Sembra ci siano proposte interessanti. Non vedo l’ora che il Ministero ci chiami per esprimere la nostra opinione”.

Accordo di programma – Per Bucci, l’attuale accordo di programma che regola l’area ex Ilva ha ormai esaurito la sua funzione: “È stato importante, ma ora bisogna valutare le nuove necessità e chi sarà il prossimo acquirente”.

Forno elettrico – Sul tema dell’installazione di un forno elettrico, Bucci si è espresso favorevolmente, pur lasciando la decisione agli esperti: “Potrebbe essere un obiettivo. Siamo favorevoli a qualsiasi progetto che porti benefici economici e occupazionali, purché rispettoso dell’ambiente. La tecnologia oggi lo consente”.

Il ricordo di Bucci su Guido Rossa – “Un esempio di coraggio, lealtà e rispetto della legge. Incarna ciò che dovrebbe essere un buon cittadino”, ha dichiarato il sindaco Marco Bucci durante l’evento. Ha inoltre ricordato come, da giovane, il giorno del funerale del sindacalista si fosse interrogato sul futuro del Paese: “Lo Stato ha vinto quella battaglia. Sono lezioni da trasmettere alle nuove generazioni”.

Legame con lo stabilimento – Bucci ha poi sottolineato il profondo legame tra Guido Rossa e lo stabilimento in cui lavorava: “A lui sono legati il passato, il presente e il futuro di questa realtà. L’obiettivo è che diventi un’eccellenza per l’acciaio in Italia, garantendo lavoro e ricadute economiche positive per il territorio”.

Eredità morale – La figura di Guido Rossa resta un simbolo di resistenza e integrità, un esempio che va oltre la memoria storica per ispirare il comportamento quotidiano dei cittadini.

