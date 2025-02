Ex Ilva, accordo per 390 euro annui di welfare ai lavoratori impegnati nei lavori di pubblica utilità

Dopo tre incontri tecnici il Comune di Genova e Società per Cornigliano hanno dato il via libera a un’integrazione salariale di 390 euro netti annui per circa 200 lavoratori ex Ilva di Genova impegnati nei lavori di pubblica utilità. La cifra, proposta dall’assessore al Lavoro Mario Mascia ed erogata tramite buoni spesa, si aggiunge al welfare già previsto per i dipendenti in Amministrazione Straordinaria.

Sostenibilità economica – Il contributo è stato definito per il 2025, ma le parti si sono impegnate a mantenerlo anche negli anni successivi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di Società per Cornigliano. Il fondo sarà prelevato dalle risorse spettanti all’ente in base all’accordo di programma stipulato con il Comune di Genova.

L’iter della firma – L’intesa dovrà ora essere ufficialmente sottoscritta da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Confindustria, sindacati RSU, segreterie provinciali confederali e Ilva in Amministrazione Straordinaria. L’obiettivo è garantire l’erogazione del welfare già a giugno 2025.

Dichiarazioni – “Sono estremamente soddisfatto del buon esito della trattativa – ha commentato l’assessore Mascia –. In soli tre incontri abbiamo raggiunto un risultato concreto per i lavoratori e le loro famiglie. Ora attendiamo la firma ufficiale per procedere con l’erogazione”. Anche Paolo Fanghella, presidente di Società per Cornigliano, ha espresso soddisfazione: “Abbiamo accolto le richieste dei sindacati, deliberando il contributo con l’obiettivo di supportare i lavoratori ex Ilva”. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’importanza dell’accordo. Stefano Messere (Fiom-Cgil) ha evidenziato la necessità di confermare la validità dell’accordo di programma per garantire l’occupazione. Per Luca Pasquetti (Fim-Cisl), l’intesa rappresenta un traguardo significativo che offre un sostegno economico ai lavoratori. Mauro Micheli (Rsu Uilm) ha infine ringraziato il Comune per l’impegno nel rispettare gli accordi e per il coinvolgimento della Regione nella trattativa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.