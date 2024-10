Ex Genoa: Gudmundsson assolto in Islanda dall'accusa di molestie sessuali

Albert Gudmundsson, ex Genoa oggi alla Fiorentina, è risultato innocente rispetto all'accusa di "cattiva condotta sessuale" che lo vedeva sotto processo in Islanda per alcuni fatti risalenti all'estate 2023. Adesso l’accusa ha tempo fino all’8 novembre per ricorrere in appello. In questo caso la sentenza definitiva slitterebbe a non prima di giugno 2025.

Secondo l’accusa, Gudmundsson avrebbe usato “coercizione” verso una donna che tramite i suoi legali aveva chiesto per il calciatore una condanna, il pagamento delle spese legali e un risarcimento di 3 milioni di corone islandesi, circa 20mila euro. La donna aveva citato l'articolo 194 del codice penale islandese che recita: "Chiunque abbia rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 12 mesi a un massimo di 16 anni".

Passato a fine mercato dal Genoa alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto, l'attaccante nordico era stato al centro di una trattativa particolarmente complessa proprio in relazione alla pendenza della vicenda giudiziaria: in caso di condanna l'obbligo di riscatto si sarebbe convertito in diritto e il giocatore avrebbe potuto fare ritorno in rossoblù, con il venir meno della relativa plusvalenza. Il Genoa, che ha ottenuto otto milioni per il prestito oneroso, riavrebbe Gudmundsson a fine stagione e non incasserebbe i 17 milioni per il riscatto (più 3,5 milioni di bonus).