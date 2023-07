Euro 2032, l'idea della Uefa: assegnazione comune a Italia e Turchia. Genova rischia di essere tagliata fuori

L'Europeo 2032, per cui l'Italia è in lizza come Paese ospitante, vede anche Genova e il Ferraris tra le dieci sede scelte dalla Federcalcio per ospitare le partite. E se l'assegnazione della Uefa (che deciderà il prossimo ottobre la sede) dovesse premiare l'Italia, sarebbe automatico il rifacimento dell'impianto di Marassi, con Genova che avrebbe uno stadio ammodernato e adeguato ai più alti standard internazionali.

A fare concorrenza all'Italia c'è la Turchia e i retroscena delle ultime ore parlano di una possibile mossa a sorpresa della Uefa: dal momento che i due Paesi sono praticamente alla pari nella volata finale, si sta pensando di assegnare la competizione a entrambe le nazioni, con un'edizione "di coppia" già sperimentata in passato. La partita inaugurale si svolgerebbe a Istanbul, mentre la finale si giocherebbe a Roma.

Nel caso in cui si dovesse optare per questa soluzione, l'Italia non dovrebbe più indicare dieci stadi, ma soltanto sei. E ipotizzando che Roma, Milano, Torino e presumibilmente Napoli sarebbero certe di far parte della lista, Genova sarebbe in lizza per uno dei due posti vacanti, insieme a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze e Verona.