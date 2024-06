Euro 2024: Italia-Svizzera LIVE 0-1

L'Italia di Spalletti sfida la Svizzera a Berlino, nello stesso Olympiastadion dove i ragazzi di Lippi il 9 luglio 2006 avevano conquistato il titolo mondiale. Stavolta gli azzurri si battono per l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo. Spalletti sceglie il tridente con Chiesa, Scamacca ed El Shaarawy, un genovese e un savonese con un romano. Dirige Marciniak, l'arbitro della finale mondiale 2022 tra Argentina e Francia.



Gli azzurri partono contratti, non riescono a esprimere gioco, patiscono l'apprensione per un calcione rifilato a Barella che fa temere la sostituzione e a metà frazione devono ancora una volta affidarsi a Donnarumma che neutralizza un tiro a rientrare di Embolo, che si era presentato solo davanti al portiere azzurro. La risposta è di Chiesa, ma un difensore svizzero devia sul fondo la conclusione dell'attaccante. E' un lampo isolato in un contesto che vede l'Italia costantemente in sofferenza, mentre la squadra di Yakin sembra padrona del campo.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' Primo corner per la Svizzera che non produce grandi risultati. Gara combattuta fin dalle prime giocate.

4' Vargas si libera di Di Lorenzo sulla sinistra e crossa a centro area. Bastoni è però ben appostato e allontana.

6' El Shaarawy riceve in area di rigore ma poi col sinistro fallisce il passaggio a Scamacca. Si riparte con un calcio di punizione in favore della Svizzera.

9' Problemi per Barella, toccato duro alla coscia sinistra.

12' Di Lorenzo riceve da Chiesa ma poi sbaglia la chiusura del triangolo con il compagno di squadra.

24' Parata prodigiosa di Donnarumma su Embolo.

25' Azione personale di Chiesa che va via in slalom in area di rigore e libera il destro. Conclusione deviata in corner da Akanji.

28' Destro di Ndoye respinto dalla difesa azzurra. La Svizzera però entra in area azzurra con troppa facilità.

SVIZZERA - ITALIA 0-0

SVIZZERA (3-4-3) - Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. CT: Yakin.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).

NOTE: ammonito Barella.