di Matteo Angeli

Ha iniziato ad arbitrare da giovanissimo, poi nel 2014, il debutto in Serie D. Domani al Bentogodi dirigerà Verona-Cagliari

Esordio in Serie A per l'arbitro genovese Matteo Marcenaro che domani sarà sarà impegnato allo stadio “Bentegodi” di Verona per la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari.

Nelle ultime stagioni ha impressionato tutti per personalità, preparazione e autorevolezza ma soprattutto si è guadagnato sul campo una promozione più che meritata.

Matteo Marcenaro ha iniziato ad arbitrare da giovanissimo, poi nel 2014, il debutto in Serie D. Quindi la costante ascesa fino alla massima serie: Serie C nel 2017, Serie B nel 2021 e Serie A domani il tanto atteso esordio nella massima serie.

Una curiosità. Marcenaro assegna pochi rigori, ma soprattutto commina pochissimi cartellini rossi.