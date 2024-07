Ermini presidente gruppo Spinelli, ministro Crosetto: "Stimo la persona, ma il sistema è degradato e di parte"

"La società di Aldo Spinelli, l'imprenditore genovese indagato con Toti e ai domiciliari dal 7 maggio, ha nominato come presidente della società il dott. Davide Ermini, ex parlamentare del Pd, ex vice presidente del Csm, attuale componente della direzione nazionale del Pd. Lo conosco da tempo, è una persona per bene, di cui ho stima ed è un amico. Il tema non è lui. Va oltre lui, che non è il soggetto ma l'oggetto di ciò che mi ha colpito". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X.

"Il tema - spiega Crosetto - è il motivo per cui hanno scelto di nominare lui e non altri. Il tema è il ragionamento che si è diffuso a Genova ed in Liguria, dopo la vicenda Toti. Un messaggio doveva arrivare chiaro a tutti ed è arrivato ad ogni operatore economico: non possono uscire dal recinto di potere della sinistra. D'altro canto le indagini sui rapporti dell'imprenditore genovese sembrano iniziare solo quando sono finiti i suoi rapporti con i predecessori di Toti. Chi può pensare di lavorare onestamente e serenamente, in un sistema così degradato e di parte? È accettabile rimanere in silenzio di fronte alle quotidiane offese alle più banali regole democratiche, da parte di chi usa il proprio potere con spirito fazioso?".