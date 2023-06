Enpa, torna la giornata nazionale contro l'abbandono degli animali

Torna la "Giornata nazionale Enpa contro l'abbandono" che quest'anno il 1 e 2 luglio vede impegnati i volontari dell'Ente nazionale protezione animali di tutta Italia in più di 100 piazze. "E' una tendenza in aumento quella delle cessioni e degli abbandoni in questo primo periodo estivo, i rifugi Enpa sono pieni e sono migliaia le chiamate, richieste e segnalazioni che stanno arrivando da Nord a Sud sia alle sezioni locali Enpa che al nazionale" scrive la ong.

"Siamo in emergenza. I rifugi sono pieni e le persone ancora pensano ad acquistare animali, non ci sono più scuse serve un'inversione di tendenza - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - Nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno, con un aumento del 20% rispetto al 2021. Un dato che è ancora più preoccupante se incrociato con la diminuzione delle adozioni (-10%) e con quello della tipologia di adozioni: nel 75% dei casi chi adotta vuole solo cuccioli. Per questo il puntuale appuntamento con la Giornata nazionale Enpa contro l'abbandono prima dell'estate quest'anno è ancora più importante".

"Basta Scuse" vuole far riflettere proprio "sulla mancanza del senso di responsabilità che, spesso - rileva l'Enpa - induce le persone a darsi delle giustificazioni plausibili per compiere un gesto inqualificabile: l'abbandono. Se è vero che il fattore economico è una realtà, è anche vero che accogliere un cane o un gatto in famiglia deve essere una scelta consapevole".

Il fattore economico incide quasi per il 50% delle cessioni che riceviamo, osserva l'ong secondo cui "serve un intervento importante e l'introduzione della riduzione dell'Iva al 10% per le spese di cibo e prestazioni veterinarie. Noi stiamo facendo la nostra parte e nel 2022 ci siamo presi cura di 139.471 animali, ne abbiamo ospitati 51.707 e accudito sul territorio 47.822".