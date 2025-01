Energia: Iren conferma il bonus teleriscaldamento anche per il '24/'25

È stato attivato anche per la stagione termica 2024/2025 il Bonus Teleriscaldamento Iren, lo sconto in bolletta, erogato totalmente dal gruppo Iren, a sostegno importante dei nuclei familiari che si trovano in condizione di "vulnerabilità economica" sulla base dell'Indicatore dell'Isee. Il bonus sarà di 149 euro per i nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 fino a 4 componenti oppure di 168 euro per le famiglie con più di 4 componenti; di 119 euro per i nuclei familiari con Isee tra 9.530 e 15.000 euro fino a 4 componenti o di 134 euro per le famiglie con oltre 4 componenti; di 168 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e Isee non superiore a 20.000 euro. Coprirà tra il 15% e il 20% della spesa annua di riscaldamento di una famiglia tipo.

Le domande potranno essere presentate secondo modalità e scadenze che saranno definite e comunicate nelle prossime settimane attraverso meccanismi di adesione semplificati. Il regolamento per l'accesso al Bonus, comprensivo di modalità, tempistiche e requisiti, sarà pubblicato sul sito web di Iren Luce Gas e Servizi. Il Bonus sarà poi corrisposto direttamente in bolletta come sconto commerciale sui consumi effettuati, entro la stagione termica 2024/2025. Come nelle scorse edizioni Iren - spiega l'azienda - avvierà azioni di comunicazione e predisporrà dei punti fisici di contatto per agevolare la raccolta di richieste e facilitare il confronto con l'utente.

Il Bonus Teleriscaldamento 2024/2025 è calcolato in linea con i parametri attualmente in vigore e stabiliti dall'Arera per il settore del gas.

