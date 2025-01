Mongolia, intesa vicina con l'Arabia Saudita per energia rinnovabile e idrogeno verde

Mongolia e Arabia Saudita si preparano a siglare accordi da miliardi di dollari per progetti legati all'energia rinnovabile e all'idrogeno verde. Il vicepremier mongolo Togmidyn Dorjkhand, presente al World Economic Forum di Davos, ha annunciato trattative avanzate anche con gli Emirati Arabi Uniti per investimenti simili.

Progetti strategici – Mongolia, paese ricco di rame e carbone metallurgico, punta a emergere come fornitore chiave di minerali critici e a potenziare il settore delle energie rinnovabili. Tra le iniziative annunciate, 14 mega-progetti infrastrutturali, energetici e di connettività che richiederanno investimenti stimati tra i 15 e i 30 miliardi di dollari.

Collaborazioni in corso – Con l'azienda saudita ACWA Power è in programma un progetto di energia rinnovabile da 10 gigawatt, a cui potrebbe aggiungersi un'iniziativa per la produzione di idrogeno verde dal valore di 5 miliardi di dollari. “L'interesse dell'Arabia Saudita per Mongolia non si limita al settore energetico ma include anche l'agricoltura”, ha precisato Dorjkhand.

Incontri di alto livello – Durante il Forum di Davos, il vicepremier Dorjkhand ha incontrato Khalid Al-Falih, ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, per discutere i dettagli della cooperazione. L'incontro segue la visita del premier mongolo Oyun-Erdene Luvsannamsrai in Arabia Saudita, avvenuta a dicembre 2024, dove sono state gettate le basi per una collaborazione rafforzata nei settori strategici.

Prospettive future – Il ministro Al-Falih ha sottolineato il forte interesse saudita per il mercato mongolo, evidenziando il potenziale di una partnership efficace nel campo dell'energia. Entrambi i governi hanno concordato di lavorare a un memorandum d'intesa per formalizzare le collaborazioni nel settore delle rinnovabili.

Idrogeno verde – Con un crescente interesse globale per soluzioni energetiche a basse emissioni, il progetto sull'idrogeno verde rappresenta una delle iniziative più ambiziose. Questo potrebbe posizionare la Mongolia come attore emergente nel mercato dell'energia sostenibile, attirando investimenti strategici da altri Paesi interessati a diversificare le proprie fonti energetiche.

Condivisione – Mentre le trattative procedono, entrambi i Paesi si preparano a consolidare una partnership che potrebbe ridefinire le dinamiche regionali nel campo delle rinnovabili. L'approccio della Mongolia, orientato a massimizzare il potenziale delle sue risorse naturali, appare sempre più attrattivo per investitori internazionali.

