Energia, a Hera il servizio a tutele graduali: aperto a Genova un punto informazioni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un luogo fisico per fornire informazioni e assistenza ai nuovi clienti di Hera è stato inaugurato questa mattina in via Fieschi, a Genova: la multiutility bolognese dal primo luglio si è aggiudicata la gara che gli ha assegnato il servizio a tutele graduali nelle province di Genova e La Spezia e così, dopo il primo punto spezzino, l'azienda ha raddoppiato aprendo uno spazio anche nel capoluogo di Regione.

Il servizio a tutele graduali - Dal 1 luglio è stato attivato il nuovo servizio che raggruppa tutti gli utenti 'non vulnerabili' che hanno deciso di non sottoscrivere nessuna offerta sul mercato libero dell'energia: si tratta di un regime transitorio istituito dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per accompagnare le famiglie italiane che non lo hanno ancora fatto verso il mercato libero con gradualità. Il servizio è gestito da operatori differenti in ogni zona d'Italia, individuati attraverso apposite procedure: Hera si è aggiudicata 37 province italiane, incluse Genova e La Spezia

Vicini ai genovesi - "Noi gestiamo tutte le diverse tipologie di contatto - dice a Telenord Isabella Malagodi, amministratrice delegata di Hera Comm - tra queste un'app molto funzionale utilizzata da oltre un milione e mezzo di clienti, un portale web per il servizio online ma gli sportelli restano il nostro canale preferito: abbiamo più di 200 punti in tutta Italia e abbiamo visto che ogni qual volta c'è un cambiamento significativo, per esempio durante la crisi energetica, le persone preferiscono parlare direttamente con una persona".