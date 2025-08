Emergenza al canile Monte Contessa di Sestri Ponente: 152 cani e 62 gatti cercano casa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un’estate difficile per gli animali del canile - Al Canile Contessa di Sestri Ponente la situazione è critica: attualmente sono ospitati 152 cani e 62 gatti, ma i numeri continuano a salire. "In questo periodo oscilliamo tra i 150 e i 170 cani, e tra i 60 e i 75 gatti," spiegano i volontari. Una gestione complessa resa ancora più difficile dal calo delle adozioni, aggravato dalle vacanze estive.

Tanti animali pronti per una famiglia - "Abbiamo gatti meravigliosi: giovani, sani, dolcissimi. Eppure nessuno li vuole", raccontano dal canile. Lo stesso vale per i cani: molti sono equilibrati, affettuosi e perfettamente compatibili con la vita in famiglia. Nonostante questo, gli ingressi continuano a superare le adozioni, rendendo difficile garantire a ogni animale l’attenzione e lo spazio che merita.

Come adottare: un percorso semplice e guidato - Per adottare un animale dal canile, il primo passo è andare a conoscerli di persona. Le pagine social offrono una prima panoramica, ma una foto non potrà mai trasmettere il carattere e l’energia reale di un animale. All’arrivo, passando dalla segreteria, i volontari aiutano a individuare l’animale più adatto in base alle caratteristiche cercate e al contesto familiare.

Una volta fatta la scelta, si inizia un percorso di conoscenza, che può essere breve (per cuccioli o gattini) o più lungo per animali adulti. È prevista anche una prova a casa, seguita da un colloquio per valutare l’inserimento e la compatibilità con eventuali altri animali.

Un appello a tutti: non abbandonate, adottate - "Non abbandonate il vostro cane. Non abbandonate il vostro gatto."

Dietro ogni abbandono c’è un trauma, una sofferenza. Gli animali non sono oggetti, ma membri della famiglia. Se proprio non potete più occuparvene, rivolgetevi a strutture competenti, non lasciateli soli.

E se state pensando di accogliere un amico a quattro zampe, questo è il momento giusto per farlo. Al Canile Contessa troverete affetto, competenza e soprattutto, un amico che vi aspetta!.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.