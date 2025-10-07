Emergenza acqua in Italia: Legambiente lancia l’allarme e propone 10 soluzioni concrete

Troppa acqua o troppo poca: l’Italia è sempre più vulnerabile sul fronte idrogeologico. A lanciare l’allarme è Legambiente, che nel corso della VII edizione del Forum nazionale “La resilienza idrica in Italia”, organizzato a Roma con Utilitalia, ha presentato una fotografia preoccupante della situazione idrica del Paese.

Dal 2017 a oggi sono stati 142 gli episodi gravi di siccità registrati, mentre tra il 2013 e il 2022 sono 179 gli stati di emergenza legati ad alluvioni, secondo i dati della Protezione Civile. La sola siccità tra il 2022 e il 2023 ha causato danni all’agricoltura per oltre 6 miliardi di euro.

Secondo uno studio citato da Legambiente, la siccità dell’estate 2025 porterà a perdite per 6,8 miliardi, che potrebbero salire a 17,5 miliardi entro il 2029. Nonostante i 20,5 miliardi spesi dal 1999 per oltre 25mila interventi contro il dissesto idrogeologico, solo il 35% dei lavori è stato completato, con risultati ancora insoddisfacenti.

Per affrontare la crisi, Legambiente ha formulato 10 proposte al Governo, chiedendo una Strategia Nazionale per la risorsa idrica, in linea con quanto richiesto dall’UE. Le proposte riguardano governance, qualità delle acque, infrastrutture, efficienza, consumi e ripristino degli ecosistemi.

Tra i progetti virtuosi già in corso vengono citati il recupero del lago d’Orta, il depuratore di Fasano-Forcatella (BR) e il progetto Spugna della Città Metropolitana di Milano.

«La gestione resiliente delle risorse idriche deve diventare una priorità», sottolineano Legambiente e Utilitalia, anche in vista degli oltre 12 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale per le infrastrutture idriche.

