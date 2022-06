Emanuele Grimaldi eletto presidente dell'Ics

di Redazione

Il neo-presidente commenta: "Il mondo sta cambiando e lo shipping deve cambiare con esso: non siamo immuni dalle sfide che l'economia globale fronteggia"

Il board dell'International Chamber of Shipping (ICS), ha designato Emanuele Grimaldi, presidente e managing director di Grimaldi Euromed Spa, come presidente dell'associazione. today appointed Emanuele Grimaldi, President and Managing Director of Grimaldi Euromed SpA, as Chairman of the Board.

Grimaldi, già numero uno di Ecsa e Confitarma, succede a Esben Poulsson, che era in carica dal 2016: "Sono onorato di rappresentare l'industria dello shipping in una fase cruciale della storia. Spero di costruire - ha commentato Emanuele Grimaldi - sulla scia di quanto fatto da Poulsson e continuare a guidare il settore lavorando vicino alle Nazioni Unite. Il mondo sta cambiando e lo shipping deve cambiare con esso, tra nuovi carburanti, tecnologia e altro definiremo la linea che lo shipping seguirà in questa decade. Non siamo immuni dalle sfide che l'economia globale deve fronteggiare - spiega ancora Grimaldi - ma siamo resilienti e sono fiudicioso che il settore resterà fondamentale per la scena internazionale".