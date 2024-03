Elezioni Rapallo, Bagnasco a Telenord: "Il centrodestra deve correre unito. Altri candidati? Ci costerebbero la vittoria al primo turno"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A Rapallo la candidatura di Elisabetta Ricci per la carica di sindaco rischia di complicare la situazione in casa centrodestra, con Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia che sembravano convergere sul nome di Brigati. La novità delle ultime ore ha rimescolato le carte, ma il sindaco uscente Carlo Bagnasco, coordinatore ligure di Forza Italia, spiega: "Sul discorso di Brigati l'ipotesi è tramontata, ma io lavoro con Cianci e tutti gli amici per tenere la coalizione unita. Ho notato con favore Toti e Rixi che auspicano di correre assieme come accaduto in tutte le altre città. Il centrodestra deve restare unito e io ho questo impegno.

Il nome della Ricci lo avevo già proposto a Toti un paio di mesi fa: non obietto, ma dobbiamo correre tutti assieme. Se così non fosse, rispetterò gli accordi con Toti, Rixi e Rosso per un nome che sia per noi unitario. E se ci sarà un civico che 'drena' voti al centrodestra, sarà automatico il ballottaggio".