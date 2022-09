Elezioni, presidente Toti: "Bloccare pagamento bollette a chi è in difficoltà"

"C'è un pezzo di popolazione e di imprese italiane che soffre moltissimo quindi dobbiamo mettere in sicurezza la parte del Paese più in difficoltà bloccando per un po' le bollette in modo che chiunque vada in difficoltà non viva con l'ansia che gli venga staccata la luce o il gas, un inverno al freddo sarebbe un colossale ingiustizia". È questa la priorità, per il prossimo governo, che viene indicata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, tra i leader di Noi Moderati, durante il programma Mattino Cinque su Canale 5. "Utilizzare i fondi europei per ristorare le imprese si può fare, continuo a dirlo, non capisco perché questa strada non venga percorsa", sottolinea Toti.