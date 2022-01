Elezioni Presidente della Repubblica, Toti: "Berlusconi parli meno da leader politico"

di Matteo Angeli

"Questo Paese non può tornare a votare, mentre infuria la variante Omicron e ci sono in Parlamento ancora le riforme del Pnrr"

Il presidente Giovanni Toti sarà uno dei tre grandi elettori liguri che voteranno a Roma pe ril nuovo Presidente della Repubblica.

"Suggerisco umilmente al presidente Berlusconi di parlare meno da leader politico, perché il segretario di partito non è normalmente il miglior candidato al Quirinale". Così Toti commenta il concetto espresso da Silvio. Berlusconi, in caso di elezione di Draghi al Colle, ha chiesto elezioni subito dopo.

"Gli suggerisco di far parlare meno anche qualche suo collaboratore che ogni volta che parla sottolinea più i difetti di Berlusconi che non i suoi tanti pregi. Le elezioni sono evitabili chiunque vada al Quirinale, questo Paese non può tornare a votare, mentre ancora infuria la variante Omicron, ci sono in Parlamento ancora le riforme del Pnrr, c'è bisogno di consolidare la ripresa economica e soprattutto servono le riforme per la prossima legislatura".