Elezioni, Piciocchi: "Salis ottima candidata per il centrodestra? Io per il centrosinistra"

“Io dietro a Bucci? Io sono Pietro”. Con questa frase ironica rilasciata a margine della giunta itinerante a Multedo, Pietro Piciocchi ha risposto alle dichiarazioni di Silvia Salis, che nella sua prima intervista ha parlato del suo avversario. Ma è ancora più spiazzante la sua risposta a Marco Bucci, che parlando di Silvia Salis aveva descritto l'ex atleta come una candidata potenzialmente buona per il centrodestra: “In questo senso anche io potrei essere un ottimo candidato per il centrosinistra, del resto io sono mi sento un sincero progressista, nel senso che penso sempre al progresso della mia città, senza essere schiavo di alcuno steccato ideologico”.

Pragmatismo – "Io non ho pregiudiziali nei confronti di nessuno, mi danno fastidio le persone ideologiche", ha dichiarato Piciocchi, evidenziando la necessità di un approccio pratico per la gestione della città. "Penso di avere un mio sistema di valori che però si declina in un approccio pragmatico, senza preconcetti e senza ideologismi."

Conoscenza amministrativa – Piciocchi ha poi risposto alle critiche di Salis, che lo ha definito un burocrate: "Se conoscere le norme dell'amministrazione vuol dire essere burocrati, ne prendo atto. Ma governare un Comune richiede competenze specifiche". Ha citato l'esempio del professor Giuseppe Pericu, che riteneva la conoscenza delle regole un elemento chiave per il buon governo. "Pericu conosceva la macchina amministrativa e questo gli ha permesso di portare avanti progetti importanti. Io credo che la conoscenza delle norme sia fondamentale per trovare soluzioni reali ai problemi della città, invece di combattere contro i mulini a vento. Con lui, peraltro, negli ultimi tempi, prima della sua morte, avevo instaurato un bel rapporto e un dialogo molto proficuo".

Critiche alla burocrazia – Piciocchi ha ribadito che chi si scaglia contro la burocrazia spesso manifesta la propria incapacità di trovare soluzioni. "È facile lamentarsi della burocrazia, ma se non conosci le regole non puoi cambiarle. Noi dobbiamo essere in grado di superare gli ostacoli normativi per migliorare la città”.

Campagna elettorale – "Non ci saranno mai colpi bassi da parte mia", ha assicurato, affermando di voler condurre un confronto sereno e basato sui contenuti e ha espresso l'auspicio che la campagna non si riduca a parole prive di concretezza. "Spero di avere un confronto concreto con Silvia Salis sulla visione della città. Parlare con i cittadini è importante, ma non basta intercettare le loro preoccupazioni: bisogna fornire soluzioni praticabili e spiegare come realizzarle”.

Partecipazione cittadina – Il Reggente ha ribadito l'importanza del dialogo con i cittadini con strumenti come le giunte itineranti, che oggi lo hanno portato a Multedo: "Continuerò questo lavoro in modo massiccio se sarò sindaco", ha dichiarato, sottolineando il valore del confronto diretto per comprendere e affrontare le reali esigenze della popolazione. "I miei collaboratori sono sfiniti dal girare tutta la città, ma è quello che dobbiamo fare per avere un contatto diretto con la realtà”.

Affluenza alle urne – Piciocchi ha concluso evidenziando due problemi che allontanano gli elettori dal voto: l'aggressività nel dibattito politico e la mancanza di proposte concrete. "Dobbiamo dare risposte reali, basate sulla conoscenza del territorio", ha dichiarato. "Uno dei motivi per cui la gente è disincantata e non va a votare è che spesso le campagne elettorali sono fatte solo di slogan e sogni senza concretezza. Noi vogliamo proporre soluzioni reali e fattibili”.

