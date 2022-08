Elezioni, il deputato Marco Marin lascia Coraggio Italia e passa a Italia al Centro

di Marco Innocenti

Toti: "La sua esperienza e la sua competenza saranno un importante valore aggiunto". Farà parte del direttivo nazionale del partito

Il deputato Marco Marin ha lasciato Coraggio Italia ed è entrato in Italia al Centro, il movimento politico fondato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L'ex schermidore olimpico italiano farà parte del direttivo nazionale del partito. "Benvenuto a Marin, il mondo dello sport ha sempre avuto in lui, campione olimpico e mondiale di scherma, un autorevole e preparato rappresentante - commenta Toti - Sono certo che la sua esperienza e la sua competenza saranno un importante valore aggiunto per il nostro movimento e per il Paese. Abbiamo davanti grandi sfide e obiettivi da raggiungere, soprattutto alla vigilia delle elezioni politiche di settembre. E con Marco la squadra si rafforza ulteriormente ed è pronta a impegnarsi per gli italiani moderati che vogliono trovare una casa".