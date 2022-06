Elezioni, Giorgia Meloni: "Genova porta sull'Europa, Bucci è da confermare"

di Redazione

"Siamo in questa splendida location che dimostra la credibilità dell'amministrazione di centrodestra a Genova in questi anni e la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia"

Giornata ligure per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito che sostiene la ricandidatura di Marco Bucci a sindaco. Mattina spezzina, per la Meloni, dove ha sostenuto la candidatura a sindaco di Pierluigi Peracchini. Nel pomeriggio Genova: appuntamento in piazza delle Feste al Porto Antico.

"Siamo in questa splendida location che dimostra diverse cose: la credibilità dell'amministrazione di centrodestra a Genova in questi anni e dimostra la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia, che speriamo di vedere anche all'indomani del voto del 12 giugno. Ha ragione Marco Bucci. Io non ho dubbi sul fatto che Bucci sarà confermato alla guida di Genova. Noi crediamo che la cosa giusta sia rimettere Marco Bucci e la Giunta a lavorare. Questo è il primo obiettivo: 12 giugno. Il secondo (obiettivo) è rendere molto più forte il ruolo di Fratelli d'Italia all'interno dell'amministrazione di Genova, perché il lavoro fatto in questi anni dai nostri rappresentanti è stato straordinario. A Genova c'è un'amministrazione coesa con idee chiare e di sviluppo. Genova è una porta sull'Europa”, alcune delle parole dette dal leader di Forza Italia durante il comizio.