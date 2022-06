Elezioni Genova, Sansa: "Ammetto la sconfitta, dobbiamo rinnovare la classe dirigente"

di Matteo Angeli

"Come lista abbiamo fatto ottimi risultati, siamo diventati una realtà del centrosinistra che farà una opposizione dura e seria"

Il giorno dopo è agrodolce per Ferruccio Sansa. Il consigliere regionale è stata una delle anime di "Europa Verde con Sansa Linea Condivisa" a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

"Siamo andati bene come lista - spiega - più del 5% di voti a Genova, qualcosa in più a Spezia, siamo una delle forze essenziali del centrosinistra. Altra cosa positiva è che abbiamo eletto dei giovani sia in Comune che in municipio. Per quanto riguarda la sconfitta, c'è stata e dobbiamo ammetterla. Penso chwe sia il momento di guardarci in faccia e se ci crediamo davvero iniziare a fare un progetto oggi per domani, non iniziare a lavorare pochi mesi prima delle elzioni. E poi dobbiamo tornare tra la gente, in molti ci hanno detto che non ci avevano più visti da anni"