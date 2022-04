Elezioni Genova, Crucioli: "Bucci e Dello Strologo due facce della stessa medaglia"

di Redazione

Presentati i candidati della lista. "Recupero della socialità, stop alle privatizzazioni e difesa del piccolo commercio. Il nostro capolista è un grande ricercatore del Cnr"

Mattia Crucioli ha presentato oggi i 40 candidati alla sua lista civica che lo aiuteranno a correre per la poltronda si sindaco di Genova.

"Cinque sono under 30 e più donne che uomini. Sono stati scelti con strumenti di democrazia diretta come i Caucus, le primarie di piazza" spiega Crucioli ai microfoni di Telenord - il nostro capolista è un grande ricercatore del Cnr, Gianmarco Veruggio. Un cervello in lotta e non in fuga da Genova".

La lista civica, sostenuta dai movimenti anti-Draghi come Italexit, Alternativa, Riconquistare l'Italia e con l'appoggio esterno del Partito comunista, si chiama "Uniti per la Costituzione Crucioli sindaco di Genova".

La più giovane della lista è Francesca Gropplero, 20 anni, la più anziana è Graziella Bevilacqua, 78 anni.

Lo scienziato robotico sperimentale Gianmarco Veruggio, fondatore della scuola di robotica del Cnr a Genova, sarà quindi il candidato capolista consigliere comunale della lista. "Definisco la Genova del cemento che ride" l'ultimo quinquennio di Giunta Bucci. Lo spostamento del petrolchimico sotto alla Lanterna sarebbe una follia, rischieremmo una nuova Beirut" spiega Veruggio.