Elezioni Genova, Bucci a Dello Strologo: "Dire che non voglio confrontarmi con lui è falso e ipocrita: la smetta"

di Marco Innocenti

"I confronti elettorali, se vogliamo che siano utili ai cittadini, vanno fatti invitando tutti i candidati, non solo con due o tre"

"Dire che non voglio fare i confronti è una cosa non solo falsa ma anche ipocrita e vorrei che la smettessero". Attacca così Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra alle prossime Amministrative del 12 giugno dopo l'affondo lanciato da Ariel Dello Strologo che l'ha accusato di voler sfuggire ad un faccia a faccia. "Un confronto fra i candidati è già previsto, anzi, ne abbiamo già fatto uno organizzato da Spediporto - prosegue Bucci - Poi mi meraviglia che qualcuno dica che io me ne sono andato solo perché era prevista la mia presenza all'inaugurazione della mostra della Direzione Investigativa Antimafia. Se la gente non lo sa, allora bisogna che impari a conoscere le agende della città. Se uno vuol fare il sindaco è bene che conosca le agende della città. Ne abbiamo uno in programma il 30 maggio e ce ne sono altri 3 in programma, dei quali non è ancora stata resa pubblica la data ma lo sanno tutti i candidati, perché i confronti si fanno con tutti i candidati non solo con due. Se pensiamo che sia importante fare un confronto utile per i cittadini, non vedo perché debbano essere esclusi alcuni candidati".

Il sindaco Bucci, che ha parlato a margine della presentazione della fine della demolizione della Diga di Begato, vuole poi precisare un altro punto: "Quando nel 2017 io mi sono candidato, mi sono confrontato con tanti assessori diversi dal sindaco, quando questi era impegnato. Non ci vedo nessun problema, anzi, è un segno di rispetto nei confronti di chi ha chiesto di fare il confronto. E per ultimo voglio dire che se dovessi seguire quello che ha fatto il sindaco Sala, ricordo a tutti che ha fatto un solo confronto con tutti i condidati alla Camera di Commercio. Diciamo quindi che rispetto a lui ne faremo quattro volte tanto".