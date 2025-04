Elezioni, Ferro e Invernizzi (FdI): "Dalla Salis banalità e imprecisioni anche sullo sport, grave per un’ex atleta e dirigente Coni"

“Abbiamo letto le dichiarazioni di Silvia Salis, secondo cui lo sport “non deve essere un lusso ma un diritto” e altri slogan pregni di retorica e privi di sostanza – affermano l’Assessore regionale Simona Ferro e il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Rocco Invernizzi in merito alle dichiarazioni che la candidata della sinistra ha rilasciato durante la mezza maratona di Genova - Con stupore notiamo come la candidata sia riuscita nell’impresa di esprimere banalità anche su un argomento che dovrebbe essere il suo cavallo di battaglia. La povertà di argomenti del programma PD-5 stelle è cosa nota, ma almeno sullo sport da un’ex atleta e dirigente nazionale ci saremmo aspettati di più. Non solo: auspicando che per i genovesi ci sia presto “possibilità di fare attività sportiva gratuitamente”, la Salis ha involontariamente fatto un bel complimento al centrodestra. Da ormai tre anni, infatti, tutte le famiglie con un reddito medio basso possono chiedere a Regione Liguria, attraverso la misura Dote Sport, il rimborso per le spese sportive dei figli. Un provvedimento che ovviamente la candidata non conosce perché da anni vive lontano dalla Liguria, distante da quella cittadinanza che goffamente tenta di rappresentare. Siamo seri: Genova non ha bisogno di aria fritta, ma di un sindaco preparato e concreto”.

